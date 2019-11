Reed Hastings, directeur exécutif de Netflix. Photo: Cinet

Hanoï (VNA) - “Netfix veut produire au Vietnam, pour le peuple vietnamien et conformément à la loi vietnamienne”.



Lors du séjour du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en République de Corée pour participer au Sommet commémoratif entre l’ASEAN et ce pays, le ministre et président du Bureau gouvernemental, Mai Tien Dung, a rencontré Reed Hastings, directeur exécutif de Netflix, leader mondial du divertissement en ligne.



Saluant la coopération entre le Vietnam et Netfix dans le secteur de la production cinématographique, Mai Tien Dung a souhaité que Netflix renforce sa présence officielle au Vietnam.



“Nous le ferons certainement”, a affirmé Reed Hastings. Netflix est présent à Singapour, Tokyo (Japon), Mumbai (Inde), Séoul (République de Corée) et le sera au Vietnam dans l’avenir. Selon lui, le Vietnam compte un nombre élevé d’internautes, dont beaucoup utilisant des services de divertissement en ligne. Reed Hastings s’est déclaré convaincu que Netflix connaîtrait une bonne croissance au Vietnam.



Reed Hastings a déclaré que “Netfix veut produire au Vietnam, pour le peuple vietnamien et conformément à la loi vietnamienne”. -CPV/VNA