Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a exhorté les délégués à une conférence de la Commission militaire centrale, lundi 25 mai à Hanoi, à faire valoir leur sens de responsabilité pour contribuer aux projets de documents à soumettre au 11e Congrès du comité du Parti pour l’armée.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense Ngô Xuân Lich, le président de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti Pham Minh Chinh, et le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti Vo Van Thuong ont participé à cet événement.Affirmant la tradition de l’Armée populaire du Vietnam, une armée de combat et de triomphe, le leader Nguyên Phu Trong a hautement apprécié sa proactivité dans la préparation et la qualité des projets de documents à soumettre au 11e Congrès du comité du Parti pour l’armée.Il a demandé aux délégués de promouvoir leur responsabilité, de participer au débat sur projets de documents dans un esprit pragmatique et franc en faisant valoir le caractère combatif et constructif, créant ainsi des changements vigoureux dans la construction de l’armée.Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a particulière invité à s’intéresser au travail du personnel du congrès pour sélectionner les bonnes personnes, contribuant à construire et à consolider la solidarité et l’unité dans le Parti.

Les délégués à la conférence de la Commission militaire centrale, le 25 mai à Hanoi,

Selon le projet de rapport politique présenté à la conférence, ces cinq dernières années, la Commission militaire central, le ministère de la Défense a bien appréhendé, observé et assumé sa fonction d’état-major stratégique sur le plan militaire et défensif du Parti et de l’Etat.Ils ont proactivement saisi, évalué et établi des prévisions exactes, traité en temps voulu et efficacement les situations, ne se sont pas laissé faire ni surprendre, élaboré et promulgué les stratégies et plans contribuant à perfectionner la ligne politique et la législation militaire et défensive.La Commission militaire central, le ministère de la Défense ont bien promu le rôle de noyau de l’armée et des forces de milice et d’autodéfense dans la construction de la défense nationale du peuple entier, qui oeuvrent avec tout le Parti, tout le peuple et tout le système politique pour défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie, maintenir un environnement de paix et de stabilité pour l’édification et le développement du pays. – VNA