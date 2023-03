Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a reçu vendredi, 31 mars, à Hanoï, Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong (droite) et Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui de la coopération fructueuse entre les deux partis ainsi qu’entre le Guangxi et les provinces frontalières du Vietnam, notamment après sa visite officielle en Chine en octobre 2022.

Il a exhorté le Guangxi et les localités frontalières du Vietnam à promouvoir leurs échanges dans l’économie, le commerce, le tourisme, la sécurité, la défense ainsi que leurs échanges entre les deux peuples, le but étant d’édifier une frontalière sino-vietnamienne de paix et d’amitié.

Liu Ning a quant à lui estimé que les orientations stratégiques des hauts dirigeants des deux Partis des deux pays seront la prémisse pour promouvoir les relations des deux Partis et des deux pays à un nouveau niveau, notamment la relation de coopération et d'amitié entre le Guangxi et les ministères, sercteurs et localités du Vietnam.

Il a réaffirmé la volonté de Guangxi de travailler en étroite collaboration avec les localités vietnamiennes afin de concrétiser efficacement les accords conclus entre les dirigeants des deux pays.

Les deux parties renforceront les échanges amicaux entre les branches et localités, promouvront la coopération substantielle et mutuellement bénéfique, en particulier dans les domaines de l'économie, le commerce, l’investissement, le tourisme, les échanges interpersonnels pour construire ensemble une frontière de qualité, pacifique et amicale. - VNA