Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong (droite), et Wang Ning, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste chinois (PCC) du Yunnan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 28 mars à Hanoï Wang Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du Comité provincial du PCC du Yunnan.



Le dirigeant du Yunnan est en visite au Vietnam pour coprésider une conférence entre les secrétaires des Comités du PCV des provinces de Ha Giang, Lao Cai, Lai Chau et Dien Bien (Vietnam) et le secrétaire du Comité du PCC de la province chinoise du Yunnan.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a hautement apprécié le développement des relations entre le Vietnam et la Chine ces derniers temps, dont les échanges et la coopération amicale entre les provinces frontalières vietnamiennes et le Yunnan. Il s'est félicité du fait que les provinces vietnamiennes de Ha Giang, Lao Cai, Lai Chau et Dien Bien avaient coopéré avec la province chinoise du Yunnan pour organiser avec succès la troisième conférence entre les secrétaires des Comités provinciaux du PCV et du PCC et définir des orientations de leur coopération pour les temps à venir.



Le leader du PCV a émis le souhait que le Yunnan et les localités frontalières du Vietnam soient des pionniers dans la réalisation des perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays, contribuant à la promotion de la coopération et de l’amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays.



De son côté, le secrétaire du Comité provincial du PCC du Yunnan a exprimé son impression quant aux réalisations de développement socio-économique du Vietnam dans son processus de Renouveau. Il a également déclaré se réjouir du développement des relations entre le Vietnam et la Chine, notamment des significations historiques de la dernière visite officielle en Chine du secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong.