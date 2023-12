Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong (droite) et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Photo : VNA

Hanoï, 1er décembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a reçu le 1er décembre à Hanoï le membre du Bureau politique, chef du Bureau de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.Lors de la recontre, le secrétaire général du PCV a estimé que la visite de travail de Wang Yi au Vietnam contribuerait activement à promouvoir la coopération bilatérale de manière plus approfondie, plus substantielle et plus efficace.Nguyen Phu Trong a souligné l'importance des relations de bon voisinage et du partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine, et a exprimé son appréciation pour l'aide du peuple chinois à l’œuvre révolutionnaire vietnamienne et à la construction du socialisme et du développement national.Il a affirmé le grand respect et la priorité absolue du Parti communiste et du pays vietnamien pour les relations avec la Chine.Il s'est dit convaincu que, sous la direction du PCC, avec son secrétaire général du PCC et président Xi Jinping, la Chine atteindra avec succès les objectifs fixés lors du 20e Congrès national.Le Vietnam soutient toujours la croissance et le développement de la Chine socialiste, promouvant son rôle de plus en plus important dans la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.Nguyen Phu Trong a également apprécié l'évolution très positive des relations entre les deux Partis et les deux pays, en particulier les réalisations exceptionnelles au cours de ces 15 années depuis l’établissement du partenariat de coopération stratégique intégral bilatéral.Après avoir apprécié les résultats importants de la 15e réunion du Comité directeur de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, le leader du PCV a proposé aux organes et agences concernés de promouvoir les échanges et les contacts de haut niveau afin de créer une direction stratégique pour les relations bilatérales et une atmosphère favorable à la coopération bilatérale et au bon développement des liens entre les deux Partis et Etats.À son tour, Wang Yi a exprimé son grand accord et a accepté les orientations stratégiques importantes de Nguyen Phu Trong sur la poursuite de la promotion et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux Partis et les deux pays.Après avoir félicité les réalisations significatives réalisées par le peuple vietnamien au cours de près de 40 ans de renouveau, Wang Yi a exprimé sa confiance que, sous la direction du Comité central du PCV dirigé par son secrétaire général Nguyen Phu Trong, le Vietnam parviendra à réaliser avec succès les objectifs de développement pour 2030 et 2045 établis par le 13e Congrès national du Parti.Il a souligné que, sous la direction des deux Secrétaires généraux des deux Partis, les autorités vietnamiennes et chinoises continueront à promouvoir une coopération pratique et efficace dans tous les domaines, à renforcer la confiance politique et à enrichir le contenu des relations d'amitié, de bon voisinage et de partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine dans les temps à venir.- VNA