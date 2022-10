Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a adressé une lettre de félicitations au personnel du secteur de l'édition, de l'impression et de la distribution de livres à l'occasion du 70e anniversaire de sa journée traditionnelle (10 octobre 1952).

Dans sa lettre, le leader du PCV a transmis ses meilleures salutations à toutes les générations de fonctionnaires et d'employés travaillant dans le secteur de l'édition, de l'impression et de la distribution de livres.

Le 10 octobre 1952, le président Ho Chi Minh a signé un décret sur la création de l'imprimerie nationale, un événement qui a marqué un nouveau développement de ce secteur.

Au cours des 70 dernières années, des générations de cadres, de fonctionnaires et de travailleurs du secteur sont toujours solidaires, ont surmonté toutes les difficultés pour contribuer à la cause de la libération nationale, de l’édification et de la défense de la Patrie, a déclaré M. Nguyen Phu Trong. .

Le Parti et l'État sont convaincus que le secteur de l'édition, de l'impression et de la distribution de livres continue à valoriser ses réalisations, à maintenir toujours son orientation politique et idéologique, à assurer l'équilibre entre les tâches politiques et les activités commerciales, et à développer vigoureusement la culture de la lecture, a-t-il insisté.-VNA