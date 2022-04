Quang Ninh (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a exhorté mercredi 6 avril la province de Quang Ninh (Nord) à continuer de faire valoir ses belles traditions et sa position cruciale et de se rénover pour promouvoir son développement plus rapide mais durable.

Le secrétaire du comité du Parti et président du conseil populaire de la province de Quang Ninh, Nguyên Xuân Ky, présente des fleurs en guise de bienvenue au secrétaire général Nguyên Phu Trong. Photo : VNA

Travaillant avec les autorités locales sur le bilan de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti et de la résolution du 15e Congrès provincial du Parti, il a loué Quang Ninh pour ses réalisations enregistrées qui lui a permi de devenir l’une des provinces exemplaires à plusieurs égards, un pôle de croissance du Nord.

La province a affiché une croissance de son produit intérieur brut régional (PIBR) à deux chiffres pendant 6 années consécutives (2016 - 2021). En 2021, elle a achevé tous les 12 indices de développement socio-économique. L’industrie de la transformation et de la fabrication représentait son principal moteur de croissance, en hausse de 32,19 % en glissement annuel.

Son PIBR a crû de 10,28% en 2021, soit la deuxième meilleure performance vietnamienne, et de 8,01% au premier trimestre de 2022. Son économie pesait 238.186 milliars de dôngs en 2021 alors que son PIBR par habitant est estimé à 7.614 dollars. Son taux de pauvreté multidimensionnelle est ramené à 0,1% en 2021, contre 7,65% en 2010 et 3,39% en 2016.

La province a accéléré le rythme des travaux et la mise en service des ouvrages stratégiques et projets clés tels que : le pont de Cua Luc 1, la route côtière Ha Long - Cam Pha, le lycée de Hon Gai, l’ouverture technique à la circulation de l’autoroute Vân Dôn - Mong Cai.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de la séance de travail avec les autorités de Quang Ninh, le 6 avril. Photo : VNA

Le chef du Parti a cependant demandé de se garder de toute autosatisfaction, soulignant qu’en 2022 et dans les années à venir, la situation mondiale et régionale devrait rester incertaine et imprévisible, et que l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie dans la nouvelle période pose également des exigences nouvelles et plus élevées.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé à Quang Ninh d’associer étroitement la croissance économique au développement culturel, de s’occuper des problèmes sociaux, de protéger l’environnement écologique, d’assurer la sécurité sociale, de préserver et de promouvoir les patrimoines culturels.

Il s’agit d’une mission extrêmement importante qui joue un rôle direct dans la réussite de la transition d’une économie brune à une économie verte liée à des stratégies et plans d’action spécifiques, a-t-il souligné.

Compte tenu de sa position importante, Quang Ninh doit mieux promouvoir son rôle de pionnier en matière d’innovation dans le delta du fleuve Rouge, de pôle de croissance du Nord, de bien exploiter ses avantages concurrentiels, d’accorder de l’importance à l’économie marine en association avec la protection des ressources naturelles et de l’environnement écologique pour le développement d’un tourisme durable, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong visitant le complexe des monuments et paysages de Yên Tu, le 6 avril. Photo : VNA

Il a également demandé à la province de consolider un dispositif de défense solide, de maintenir fermement la souveraineté et la sécurité des frontières sur terre, en mer et sur les îles, de construire des frontières de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement, d’élargir les relations de coopération et d’améliorer l’efficacité de l’intégration internationale.

Lors de sa visite, le chef du Parti est allé offrir de l’encens à la mémoire du roi bonze Trân Nhân Tông (1258-1308) dans le complexe des monuments et paysages de Yên Tu dans la ville de Uông Bi, province de Quang Ninh, où il a planté un arbre de souvenir.

Il a également rendu visite aux cadres et ouvriers de la compagnie par actions de charbon de Vàng Danh, une entreprise créée en 1964 et promue "Héros du Travail dans la période de Renouveau" qui relève du Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin). – VNA