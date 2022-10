Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a demandé mardi 11 octobre d’élever la qualité de l’éducation politique et idéologique des jeunes de l’Armée populaire du Vietnam, affirmant leur rôle de noyau et leur loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple vietnamiens.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong avec les délégués exemplaires participant au 10e Congrès de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de l’armée pour le mandat 2022-2027, à Hanoi, le 11 octobre. Photo: VNA



S’exprimant lors d’une rencontre cordiale avec 80 délégués exemplaires représentant 450 délégués participant au 10e Congrès de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de l’armée pour le mandat 2022-2027, il a noté avec joie les réalisations des jeunes de l’armée qui ont contribué avec l’armée et le peuple à mettre en œuvre les résolutions des 12e et 13e Congrès national du Parti.

Dans les temps à venir, les avantages qui se présentent à notre pays sont essentiels mais les difficultés et défis ne sont pas moindres, notamment les problèmes de sécurité non traditionnels, les catastrophes naturelles et les épidémies, l’opposition des forces hostiles et réactionnaires, a-t-il indiqué, exhortant les jeunes de l’armée à être à la hauteur des exigences de leur mission.



Le leader du Parti a demandé de bien saisir régulièrement les résolutions du 13e Congrès national du Parti, les résolutions et directives du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, notamment les résolutions et directives sur la jeunesse et le travail vis-à-vis des jeunes de l’armée dans la nouvelle période.



Les jeunes de l’armée doivent être actifs et proactifs dans l’étude, la formation, la recherche scientifique, l’application des progrès scientifiques et technologiques au domaine militaire, la maîtrise des armes et de l’équipement technique ; la recherche, l’innovation et la créativité pour améliorer la qualité de la formation, la préparation au combat et la production, a-t-il souligné.



Ils doivent constituer la force de noyau, être à l’avant-garde, défendre les bases idéologiques du Parti, mener à bien les tâches de l’armée, notamment dans les lieux difficiles, a poursuivi le secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Il faut prévenir proactivement et éliminer les manifestations d’"auto-évolution", "d’auto-transformation", les effets négatifs, en particulier les maux sociaux et les allégations fallacieuses des forces hostiles qui affectent quotidiennement les jeunes, a-t-il encore indiqué.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’est déclaré convaincu que les jeunes de l’armée continueront à promouvoir la tradition héroïque de l’Armée populaire du Vietnam, à être dignes de l’image du soldat de l’Oncle Hô, à édifier sans cesse l’armée populaire vietnamienne révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne. – VNA