Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a demandé en ouverture du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, mercredi 4 mai à Hanoi, de renforcer l’édification et le remodelage du Parti et du système politique pour répondre aux exigences de la nouvelle période.

Ouverture du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, à Hanoi, le 4 mai. Photo : VNA





Les contenus soumis au 5e Plénum sont des questions très grandes, très difficiles et très importantes pour la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti dans des domaines clés, a souligné le chef du Parti lors de la séance inaugurale dirigée par le président de la République Nguyên Xuân Phuc.



Il s’agit de l’accélération du développement socio-économique du pays jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045 ; du renforcement de la contruction et du remodelage du Parti et du système politique de plus en plus sains et puissants dès leur racine, leur base, répondant aux exigences croissantes de la révolution dans la nouvelle période, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s’exprimant en ouverture du 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat. Photo : VNA



Le 5e Plénum durerait jusqu’au 10 mai, avec au menu notamment le bilan de dix ans de mise en œuvre de la Résolution du 6e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la poursuite du renouvellement des politiques et des lois foncières dans la période d’accélération de l’œuvre de rénovation.



Faire le bilan de la mise en œuvre de la Résolution du 6e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la poursuite du renouvellement des politiques et des lois foncières est une demande nécessaire pour la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, a déclaré le secrétaire général Nguyên Phu Trong.



Cela s’impose comme un impératif pour la continuation de la rénovation et du perfectionnement des institutions et des politiques, le dégagement des obstacles à la gestion et à l’utilisation des terres, la garantie de l’harmonisation des intérêts de l’État, du peuple et des investisseurs, créant de nouvelles ressources et forces motrices pour faire du Vietnam une nation avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici à 2030, et une nation développée à revenu élevé, a-t-il poursuivi.



Le 5e Plénum débattre également du bilan de 15 ans de mise en œuvre de la Résolution du 7e Comité central du Parti du 10e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité, du bilan de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti du 9e mandat sur la poursuite du renouvellement, du développement et de l’élevation de l’efficacité de l’économie collective.

Délégués participant au 5e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat, , à Hanoi, le 4 mai. Photo : VNA

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a suggéré que le Comité central se concentre sur la recherche, la discussion en vue d’un consensus élevé sur la mise en œuvre de la Résolution du 7e Comité central du Parti du 10e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité, et sur les points de vue, les objectifs, les missions et les solutions pour répondre aux exigences de développement de la nouvelle période - jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Le 5e Plénum se penchera encore sur le Projet de construction des organisations du Parti à la base et des membres du Parti ; le Projet de création d’un comité de pilotage provincial sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ; et le Rapport d’examen sur le leadership et la direction du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti en 2021 et d’autres questions importantes.



Réalisant le Programme de travail 2022 et la Conclusion de la 21e session du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, le Bureau politique a chargé la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti d’assumer la responsabilité principale et se coordonner avec les organes compétents pour diligenter l’élaboration du projet de création d’un comité de pilotage provincial sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a indiqué le chef du Parti. – VNA