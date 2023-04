Les athlètes du Laos ont terminé tous les programmes de compétition des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est à Hanoï, au Vietnam. Photo : laotiantimes.com

Vientiane, 25 avril (VNA) - Les athlètes lao visent cinq médailles d'or aux 32e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) qui se dérouleront au Cambodge en mai, selon le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune.S'exprimant lors d'une conférence de presse sur la préparation de la délégation pour les SEA Games qui se sont tenus récemment à Vientiane, il a déclaré que les athlètes lao participeront à 32 des 46 épreuves des Jeux.Selon des responsables lao, les équipes nationales et les entraîneurs participant aux plus grands jeux régionaux ont suivi un programme d'entraînement rigoureux au cours des 50 derniers jours.Le Comité National Olympique du Laos a engagé des entraîneurs de Cuba, du Cambodge, de Thaïlande, de la République de Corée, d'Allemagne, de Singapour et du Myanmar pour entraîner les athlètes.Il a également appelé les entraîneurs et les athlètes à participer aux 32e SEA Games dans un esprit d'amitié et de solidarité.Plus de 400 athlètes du Laos ont participé aux 31e Jeux SEA en mai 2022 au Vietnam, remportant deux médailles d'or, sept d'argent et 32 de bronze, se classant neuvième au classement des médailles.- VNA