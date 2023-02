Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le projet hydroélectrique de Luang Prabang au Laos, en cours depuis 2020, devrait être achevé en 2030, a entendu une récente conférence organisée par le ministère de l'Énergie et des Mines du pays et la province de Luang Prabang sur l'accélération du projet.Le vice-ministre lao de l'Énergie et des Mines, Thongphat Inthavong, a déclaré que le projet est mis en œuvre conjointement par quatre sociétés - PetroVietnam Power (Vietnam), PT (Laos), CH. Karnchang (Thaïlande) et CK Power (Thaïlande).Luang Prabang est un projet au fil de l'eau. La capacité du réservoir hydroélectrique est prévue à 734 millions de mètres cubes. Le projet devrait générer 6.500 GWh d'électricité chaque année. Le projet hydroélectrique se compose de sept turbines, chacune d'une capacité nominale de 200 MW.À ce jour, le Laos a eu 91 projets énergétiques avec une capacité totale d'installation de plus de 11.661 MW, générant 58.813 GWh d'électricité chaque année. Les services d'électricité ont couvert 95 % du nombre total de ménages à travers le pays.- VNA