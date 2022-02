Vientiane, 22 février (VNA) – Le Laos a enregistré 140 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus bas de ces derniers mois, a annoncé le 22 février le ministère lao de la Santé.

Photo d'illustration : Xinhua/VNA

Le bilan national de l'épidémie s'est établi à 141.441, dont 613 patients décédés, selon le ministère de la Santé.Bien que le nombre de nouveaux cas ait diminué, le ministère a appelé la population à continuer de respecter les mesures préventives, notamment le port de masques, le lavage régulier des mains et la distance.Les habitants sont invités à se faire vacciner contre le COVID-19 et ceux dont le test est positif pour la maladie doivent demander l'aide d'experts médicaux.Le ministère a également mis en garde contre le variant Omicron du coronavirus et leur a demandé de s'abstenir d'activités qui attirent les foules afin de freiner la propagation du COVID-19.- VNA