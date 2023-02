Vientiane, 10 février (VNA) - Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a présidé le 9 février une réunion à Vientiane sur les préparatifs de sa présidence de l'ASEAN en 2024.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone . Photo : VNA

Lors de la réunion du comité directeur national pour la préparation et l'administration de l'année 2024 de la présidence de l'ASEAN, les participants ont passé en revue les préparatifs liés à l'hébergement, aux véhicules et aux lieux de réunion.



La discussion a également porté sur le personnel, le budget et le contenu des trois piliers de la communauté de l'ASEAN, à savoir la communauté politique et de sécurité de l'ASEAN, la communauté économique de l'ASEAN et la communauté socioculturelle de l'ASEAN.



Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme ont joué un rôle déterminant dans la préparation du contenu et de l'ordre du jour de l'année de la présidence.



Le Laos était auparavant président de l'ASEAN en 2004, 2005 et 2016.- VNA

source