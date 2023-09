Vientiane (VNA) – Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, le général Tô Lâm, a rendu vendredi 29 septembre à Vientiane des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président lao Thongloun Sisoulith, ainsi qu’au Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président lao Thongloun Sisoulith (à droite) serre la main du ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm. Photo: VNA

Ces rencontres s’inscrivaient dans le cadre de la visite officielle au Laos d’une délégation de haut rang du ministère vietnamien de la Sécurité publique conduite par le ministre Tô Lâm. La délégation a également assisté à la cérémonie d’inauguration de l’Académie politique de la sécurité publique lao, un cadeau du gouvernement et du peuple vietnamiens au peuple lao.Le général Tô Lâm a remercié les dirigeants lao d’avoir créé les conditions permettant au ministère vietnamien de la Sécurité publique et à son homologue lao de coopérer étroitement et efficacement dans la lutte contre la criminalité et dans le maintien de la sécurité et de l’ordre dans chaque pays.Le responsable vietnamien a informé les dirigeants lao des résultats de la coopération entre les deux ministères et des résultats de leur entretien tenu plus tôt dans la journée.Il a noté que les deux ministères ont affirmé que la coopération en matière de sécurité et de défense reste l’un des trois piliers des relations entre les deux pays et qu’ils resteront déterminés et persistants pour garantir la paix, la stabilité et le développement le long de la frontière vietnamo-lao.Les deux parties ont également déclaré que la sécurité de l’un est également celle de l’autre pays. Le Vietnam et le Laos ne permettront pas aux forces hostiles, d’opposition et réactionnaires de profiter du territoire de l’un pays pour saboter l’autre ou créer un fossé dans les relations bilatérales.Ils travailleront également en étroite collaboration pour prévenir et combattre la «révolution de couleur», «l’évolution pacifique» et les crimes transnationaux, selon le général Tô Lâm.Les dirigeants lao ont hautement apprécié les résultats fructueux de la coopération entre les deux ministères, en particulier la coordination dans la construction de l’Académie politique de la sécurité publique lao.Le secrétaire général et président Thongloun Sisoulith a exprimé l’espoir que les forces de sécurité publique des deux pays continueront à promouvoir une coopération intégrale dans les années à venir pour répondre aux exigences et accomplir leurs tâches dans le nouveau contexte, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix régionale et mondiale, la stabilité et le développement, ainsi que l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.Parallèlement, le Premier ministre Sonexay Siphandone a demandé aux deux forces de renforcer davantage leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, la criminalité liée à la drogue, la traite des êtres humains et la criminalité de haute technologie. Il leur a également demandé de se coordonner étroitement pour assurer la sécurité absolues en 2024, lorsque le Laos assumera la présidence de l’ASEAN.