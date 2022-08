Patuxay est l'une des destinations attractives à Vientiane pour les touristes vietnamiens. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Selon un rapport du ministère laotien de l’Information, de la Culture et du Tourisme, le nombre de visiteurs internationaux dans ce pays augmente à nouveau, après l'ouverture complète des frontières au Laos début mai.

Ce premier semestre, le Laos a accueilli un total de plus de 42.000 touristes internationaux, la majorité venue en mai et juin, lorsque le gouvernement laotien a annulé les procédures de restriction d'entrée imposées pour empêcher la propagation de la pandémie de Covid-19.



Rien qu’en mai/juin, il y avait eu plus de 33.000 visiteurs au Laos, dont 18.000 venus de Thaïlande et plus de 14.000 du Vietnam.



"Avant que l'épidémie de Covid-19 n'éclate, la coopération touristique entre le Laos et le Vietnam s'est très bien développée. En 2019, le Laos a accueilli plus d'un million de touristes vietnamiens, faisant du Vietnam l’un des trois pays ayant le plus grand nombre des touristes au Laos", a déclaré Mme Sounsavanh Viyaket, ministre de l’Information, de la Culture et du Tourisme du Laos.



Selon Mme Souansavanh, les touristes vietnamiens sont très intéressés par les circuits à la découverte de la culture, de la vie ou de l'histoire du Laos. Afin de promouvoir leur potentiel touristique, ainsi que de redresser rapidement leur industrie du tourisme après la pandémie, les deux pays doivent disposer d'un mécanisme prioritaire et créer un environnement favorable à la promotion du secteur. -CPV/VNA