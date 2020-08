Cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN au siège du ministère laotien des Affaires étrangères à Vientiane. (Photo: Tapchilaoviet)



Hanoï (VNA) - À l'occasion du 53e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) (8 août), le 4 août, le Laos a solennellement organisé une cérémonie de lever du drapeau de l’ASEAN au siège du ministère laotien des Affaires étrangères à Vientiane.

S'exprimant lors de cet événement important, le ministre laotien des Affaires étrangères, Saleumsay Kommasith, a souligné qu'au cours des 53 dernières années, l'ASEAN avait apporté une contribution significative à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde. Il a également souligné les succès obtenus lors du 36e Sommet de l'ASEAN et des conférences connexes organisées dans un format en ligne par le Vietnam.

Selon Saleumsay, le Laos a rejoint l'ASEAN en 1997, au cours des 23 dernières années, le pays a activement participé à l'orientation de l'ASEAN, contribuant ainsi à renforcer son rôle sur la scène régionale et internationale. En particulier, dans le domaine économique, les zones de libre-échange de l'ASEAN et les zones de libre-échange de l'ASEAN avec des partenaires ont contribué de manière significative à l'augmentation des échanges et des investissements au Laos.

Le ministre laotien des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement du Laos à continuer de participer activement à l'orientation de l'ASEAN vers la réalisation de la construction de la Communauté de l'ASEAN d'ici 2025. Il a hautement apprécié l'assistance, le soutien et la coopération de tous les pays membres de l'ASEAN et partenaires de dialogue, qui a aidé le Laos à mettre pleinement et efficacement en œuvre ses engagements en tant que membre de l'ASEAN au cours des 23 dernières années. -VNA