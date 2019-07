Vientiane (VNA) - Le journal Laophathana a cité le 8 juillet les propos du ministre laotien de l'Information, de la Culture et du Tourisme Bosengkham Vongdara selon lesquels le gouvernement laotien s’efforçait d'accélérer le tourisme national de manière vigoureuse, le considérant comme une priorité dans son plan de développement économique du pays.

Le nombre de touristes étrangers au Laos augmente de plus en plus. Chaque année, ce pays en accueille environ 4 millions. Les recettes contribuent au développement économique et à l'augmentation du budget local. En 2019, le gouvernement laotien a fixé comme l'objectif plus de 4,5 millions de touristes étrangers, et plus de 700 millions de dollars de recettes.

Pour y parvenir, le Laos doit se concentrer sur la construction et la modernisation de ses zones touristiques, la promotion du tourisme, le renforcement de la mobilisation de capitaux d'entreprises nationales et étrangères pour développer les infrastructures. -VNA