Vientiane, 7 février (VNA) - Le Comité national lao pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a exhorté les gens à amener dès que possible leurs enfants et d'autres proches dans les établissements de santé pour se faire vacciner contre le COVID-19, afin de réduire les risques de maladies graves et de décès.

Selon ledit comité, le gouvernement lao a levé les restrictions pour créer des conditions favorables à la vie des gens et à la restauration de l'économie du pays.

Cependant, cela pose également un risque sérieux d'épidémie si les gens ne sont pas vaccinés et ne se protègent pas.

Le comité a déclaré que bien que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 au Laos ait diminué ces dernières semaines, le taux de personnes testées positives demeure élevé par rapport au nombre d'échantillons testés.

Au 4 février, environ 61,4 % des 12-17 ans au Laos avaient reçu une dose d'un vaccin contre le COVID-19, et 40,2 % étaient doublement vaccinés.

Le ministère lao de la Santé a indiqué que le nombre de cas au niveau national était de 136.720, avec 574 décès.- VNA