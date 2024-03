Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith (droite) et le président du Timor oriental, José Ramos-Horta. Photo : VNA

Vientiane, 1er mars (VNA) – Le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, Thongloun Sisoulith, s'est entretenu le 29 février avec le président du Timor oriental, José Ramos-Horta.Lors de l'événement, ils se sont informés du développement socio-économique des pays, ont évalué l'amitié et la coopération au cours des dernières années et ont convenu de renforcer la collaboration dans les domaines de leur potentiel tels que le commerce et les investissements, l'agriculture, l'énergie et le tourisme.Ils ont également discuté des mesures et présenté des plans de coopération dans les temps à venir, convenant de créer un comité mixte pour surveiller de près et promouvoir la mise en œuvre des accords de coopération signés entre les deux gouvernements.Faisant l'éloge de la visite du président du Timor Oriental, Thongloun Sisoulith a souligné qu'il s'agissait de la première visite d'État d'un dirigeant du Timor Leste et d'une étape historique pour consolider l'amitié et la coopération entre les deux pays.Il a salué l’adhésion du Timor Oriental à l’Organisation mondiale du commerce et a affirmé le soutien du Laos au pays pour qu’il devienne membre officiel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans les temps à venir.Le dirigeant lao a déclaré qu'il espérait que les ministères et les localités des deux parties travailleraient en étroite collaboration pour développer la coopération commerciale de manière plus efficace.A l'issue des entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération.Le même jour, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a offert une réception à José Ramos-Horta.- VNA