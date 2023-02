Hanoï, 16 février (VNA) - Les agences de promotion commerciale du Laos et du Cambodge ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la coopération commerciale, lors d'une récente rencontre bilatérale à Vientiane du Laos, à laquelle se sont joints d'éminents entrepreneurs cambodgiens.

La réunion, qui s'est tenue le 14 février, était coprésidée par le président de la Chambre nationale de Commerce et d'Industrie du Laos, Oudet Souvannavong, et le président de la Chambre de Commerce cambodgienne, Neak Oknha Kith Meng.



Il a attiré la participation de plus de 30 représentants de divers secteurs des deux pays, notamment le commerce, les services, les transports, l'immobilier, l'hôtellerie, le tourisme, la finance, la construction et les technologies de l'information.



Lors de la rencontre, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour examiner la coopération dans le cadre d'un autre protocole d'accord que les deux parties ont signé en 2016.



Le nouveau document vise à stimuler les activités commerciales, en particulier l'échange d'informations commerciales et d'autres politiques pertinentes.



Les deux parties ont également discuté du commerce bilatéral, des investissements et de la possibilité d'une coopération commerciale entre le Laos et le Cambodge, en particulier le long des couloirs économiques longeant les frontières du Cambodge avec les provinces lao de Champassak, Sekong, Attapeu et Saravan.- VNA

source