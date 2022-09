Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Heng Samrin et son homologue lao Xaysomphone Phomvihane ont eu un entretien à Vientiane le 14 septembre pour renforcer la coopération législative bilatérale.Les deux dirigeants ont passé en revue la coopération entre les deux pays et les assemblées lnationaless en particulier au cours des dernières années.Les deux parties ont convenu de poursuivre les plans et orientations définis dans le protocole d'accord sur la coopération signé par les deux principaux législateurs en 2019, ainsi que d'augmenter les visites à tous les niveaux pour partager des informations et des expériences dans l'organisation efficace des activités des deux législatures, et offrir soutien mutuel dans les forums régionaux et mondiaux.Ils se sont engagés à ordonner aux deux agences gouvernementales de mettre en œuvre efficacement les conventions, traités et accords signés, en particulier ceux concernant la démarcation des frontières et la plantation des bornes avec 86% de sa charge de travail a été achevée, contribuant à la construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et durable développement, apportant ainsi des avantages concrets à leur population.- VNA