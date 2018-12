Entretien entre le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen, le 5 décembre à Vientiane. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'amitié, la solidarité et la coopération bilatérales lors de leur entretien du mercredi 5 décembre à Vientiane.

Les deux parties ont discuté des mesures pour renforcer leur coopération dans la défense, la sécurité, les travaux consulaires, l’administration publique, le transport, la culture, le tourisme, le commerce, l’investissement, la gestion des frontières et la coopération économique du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elles ont convenu de charger les ministères et les agences concernées de concrétiser les termes des accords signés via des mécanismes de coopération bilatéraux dont le comité mixte de coopération Laos-Cambodge.

Les deux parties se sont engagées à enjoindre aux parties concernées de respecter les engagements pris lors des réunions des Premiers ministres laotien et cambodgien à Vientiane, à Phnom Penh et à Hanoï. En conséquence, les problèmes de la région de Keng Tomokhoi-Huoi Tangau doivent être réglés. Elles ont promis de maintenir le statu quo dans les zones frontalières jusqu'à ce que la démarcation de la frontière soit terminée.



Après leur entretien, les Premiers ministres cambodgien et laotien ont assisté à la signature de documents importants.



Le même jour, le chef du gouvernement cambodgien Hun Sen a rendu visite au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos Bounnhang Vorachith et à la présidente de l'Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou. –VNA