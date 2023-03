Les ministres lao et cambodgien du tourisme lors d'une rencontre le 13 mars à Vientiane. Photo : thestar.com



Vientiane, 15 mars (VNA) - Le ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme et le ministère cambodgien du Tourisme ont signé un protocole d'accord sur la coopération touristique.La cérémonie de signature a eu lieu dans le cadre de la visite du ministre cambodgien Thong Khon au Laos du 12 au 15 mars.Le protocole d'accord encourage les voyages des habitants des deux pays par le biais de voyages à forfait organisés par des entreprises privées.Il vise également à améliorer la qualité des ressources humaines du secteur et à attirer davantage d'investissements pour accélérer la reprise des activités touristiques entre les deux pays.Les deux parties ont convenu de faciliter le transport des personnes du Cambodge au Laos et vice versa grâce à des procédures d'immigration simplifiées aux postes frontières, en particulier lors des déplacements du Laos vers les zones côtières du Cambodge et du Cambodge vers les attractions touristiques du Laos.Ils ont également convenu de pousser pour plus de vols entre les destinations touristiques populaires au Laos et au Cambodge .- VNA