La réunion entre les Comités mixtes des frontières Laos-Cambodge et Cambodge-Laos le 21 avril dans la province cambodgienne de Sihanoukville. (Photo: Vientiane Times)

Hanoï, 24 avril (VNA) - Le Laos et le Cambodge ont convenu de restaurer conjointement les bornes frontières et d'installer 387 postes frontières supplémentaires pour définir clairement leur frontière commune, a rapporté le 24 avril Vientiane Times.Le journal a cité un communiqué de presse du ministère lao des Affaires étrangères selon lequel le résultat a été obtenu lors de la réunion entre les mixtes Comités d des frontières Laos-Cambodge et Cambodge-Laos le 21 avril dans la province cambodgienne de Sihanoukville.Le vice-Premier ministre lao et ministre des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith, qui est également président du mixte Comité des frontières Laos - Cambodge, a conduit la délégation lao lors de l’entretien avec le ministre chargé des Affaires frontalières et président du mixte Comité des frontières Cambodge-Laos, Var Kim Hong.Les participants ont convenu que 387 bornes frontalières supplémentaires seront installées dans les zones nécessaires, notamment dans les communautés frontalières courbes et densément peuplées.Des équipes techniques des deux parties seront organisées pour travailler conjointement sur les sites frontaliers à partir de début mai et achever les travaux d'ici les deux prochaines années.Le ministère lao des Affaires étrangères a déclaré que les deux parties avaient également discuté des points de désaccord de la frontière, résultat d'une inspection conjointe de 86% de la frontière.La réunion a chargé des équipes techniques des deux parties de mener conjointement une enquête supplémentaire et de discuter conformément au principe convenu par les deux parties, puis de soumettre des recommandations de solutions aux présidents des deux commissions mixtes des frontières pour résoudre les zones frontalières non résolues.Les deux parties sont parvenues à un consensus pour travailler ensemble à la mise en œuvre du traité frontalier entre le Laos et le Cambodge, que les deux gouvernements ont signé le 13 février 2023.Le ministère lao a déclaré que les résultats de la réunion ont contribué à renforcer davantage l'amitié et la coopération entre le Laos et le Cambodge, réalisant l'intention des deux parties, États et peuples de construire une frontière commune de paix, d'amitié et de coopération.- VNA