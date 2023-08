Photo : AFP/VNA

Vientiane, 24 août (VNA) - Les autorités du Laos et de la Thaïlande ont discuté d'un plan de faisabilité pour la construction d'une autoroute de 160 km reliant la province centrale de Savannakhet du Laos à la frontière vietnamienne de Lao Bao, ont rapporté les médias lao.Le vice-gouverneur de Savannakhet, Senesak Soulysak, a proposé le plan de construction de l'autoroute à l'ancien ministre thaïlandais de l'Énergie et des Mines, Sonthirat Sonthijirawong et à d'autres responsables thaïlandais.Le responsable a déclaré qu'avec l'autoroute, la construction d'hôtels à cinq étoiles et de terrains de golf, ainsi que les services de transport international favoriseront le développement de la province qui a déjà vu une augmentation des investissements étrangers dans le secteur des énergies renouvelables.L'autoroute stimulera le commerce puisque la province est située dans le corridor économique Est-Ouest, a-t-il ajouté.Actuellement, la Thaïlande est le deuxième investisseur étranger dans la province de Savannakhet, après la Chine.- VNA