Photo d'illustration: thestar.com.my

Vientiane (VNA) – Le Laos et la Thaïlande ont accepté de rouvrir prochainement les postes frontaliers et les points de contrôle frontaliers, selon les médias lao.



La décision a été prise à la suite d'une visite de courtoisie de l'ambassadeur du Laos en Thaïlande, Seng Soukhathivong, au Premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha.



Lors de la rencontre, les deux parties ont insisté sur la nécessité de rouvrir les points de contrôle frontaliers dès que possible et d'augmenter la valeur du commerce transfrontalier pour stimuler la reprise économique.



Le Premier ministre thaïlandais a demandé au gouvernement lao d'envisager le développement de la route R12 reliant le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, ce qui aiderait les communautés locales dans chacun des trois pays.



Saluant le projet d’une visite en Thaïlande au milieu de l'année du Premier ministre du Laos, Phankham Viphavanh, le chef du gouvernement thaïlandais a déclaré que ce serait une bonne occasion de porter les relations bilatérales à un partenariat stratégique pour la croissance et le développement durable. -VNA