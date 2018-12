Vientiane (VNA) - Sur invitation de son homologue laotien Saleumxay Kommasith, le ministre chinois des Affaires étrangères (AE) Wang Yi a effectué les 16 et 17 décembre une visite officielle au Laos et participé à la conférence des ministres des AE dans le cadre de la 4e coopération Mékong-Lancang tenue à Luang Prabang.

Dimanche matin, le ministre laotien des AE a eu une rencontre bilatérale avec son homologue chinois. Les deux parties ont apprécié le partenariat stratégique, intégral, durable et à long terme entre les deux Partis, deux gouvernements et deux peuples. Actuellement, elles s'efforcent de mettre en œuvre les engagements pris par les hauts dirigeants des deux pays.

Elles ont convenu d'accélérer l'achèvement de l'élaboration du plan global sur l'édification du partenariat commun Laos-Chine, et la construction du couloir économique Laos-Chine, pour parvenir à sa signature à l'occasion de la visite en Chine du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos en avril prochain.

Les deux parties ont également discuté de la situation régionale et internationale d'intérêt commun, affirmant leur désir de continuer de coopérer dans le cadre de la coopération régionale et sub-régionale, telles que Mékong-Lancang et ASEAN-Chine.

A cette occasion, le ministre laotien a proposé aux deux parties de collaborer étroitement pour préparer la visite en Chine du secrétaire général du Laos en avril prochain, d'aider le Laos dans la formation de cadres, etc.

A l'issue de la rencontre, les deux ministres ont assisté à la cérémonie de signature de deux documents de coopération, que sont l'accord sur la formation d'interprètes Laos-Chine et le document sur la construction du collège-lycée de Naxaithong. -VNA