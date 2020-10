La tempête Molave a fappé mardi soir 27 octobre dans le Centre du Vietnam. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Centre de prévisions météorologiques du Laos a émis mardi un avertissement selon lequel la tempête Molave atterrirait dans la région Sud du Laos le 28 octobre après avoir frappé mardi soir 27 octobre le Centre du Vietnam.

La tempête Molave, le plus puissant depuis vingt ans, devrait s'affaiblir à son entrée au Laos, mais devrait provoquer de fortes pluies et des vents violents dans tout le Sud et le Centre du Laos les 28 et 29 octobre prochains.

Les autorités laotiennes ont averti les habitants, notamment les habitants des zones à haut risque de se préparer à faire face aux changements climatiques soudains.

Auparavant, la tempête Molave a atterri dans les Philippines et le Vietnam et a causé de graves pertes. -VNA