Photo d'illustration : VNA

Selon ce ministère, le nombre de cas importés de coronavirus a été élevé, dont le taux d'infection par le variant Delta hautement contagieuse est de 35%.Selon la même source, cela a mis les provinces du Centre et du Sud du Laos , qui partagent la frontière avec la Thaïlande, sous une forte pression dans l'accueil et l'examen médical des travailleurs de retour.En particulier, Savannakhet et Champassak, deux provinces avec un nombre élevé de personnes entrant dans le pays depuis début juillet, sont des localités qui enregistrent le taux le plus élevé de cas importés de COVID-19 avec respectivement 38% et 30%.Face à cette situation, les autorités de ces deux provinces ont créé davantage de centres d'isolement et d'hôpitaux de campagne pour accueillir les travailleurs de retour de Thaïlande.Jusqu'à présent, le Laos a confirmé 6.566 cas de coronavirus, dont sept décès. - VNA