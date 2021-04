Des gens à Vientiane portent des masques faciaux. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Laos a signalé deux nouvelles infections au nouveau coronavirus, portant le total à 51, a annoncé le 11 avril le ministère lao de la Santé.

Selon le Centre national de laboratoire et d'épidémiologie du Laos, parmi ces deux nouveaux cas figure un homme d'affaires thaïlandais de 41 ans, qui vivait au Laos depuis plus d’un an. Il a été testé positif au virus le 10 avril après avoir eu des contacts étroits avec des immigrants illégaux. Il est possiblement le premier cas de transmission locale au Laos après environ un an sans transmission locale dans ce pays.



L’autre cas est un homme de nationalité lao, qui était rentré vendredi 9 avril de Mongolie.

Les deux nouveaux cas sont actuellement traités dans l'Hôpital Mittaphab. -VNA