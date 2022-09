Le Laos accélère la vaccination. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Le ministère lao de la Santé vient de lancer une vaccination contre le COVID-19 pour les enfants âgés de 5 ans, un des efforts du pays pour atteindre prochainement l'objectif de 80% de sa population recevant deux injections de base cette année.

Le ministre lao de la Santé, Sanong Thongsana, a déclaré qu'après avoir consulté des experts internationaux et appliqué les leçons d’autres pays, le Laos a commencé à vacciner les enfants âgés de 5 ans avec le vaccin de Pfizer.

Il a souligné que l'épidémie de COVID-19 avait gravement affecté la santé et la vie des gens. Par conséquent, la vaccination reste la mesure médicale la plus efficace pour la prévenir.

Le gouvernement lao a concentré toutes ses ressources pour aider les habitants des zones urbaines aux zones reculées à avoir pleinement accès aux vaccins.

A présent, plus de 5,9 millions de personnes ont reçu une injection, soit près de 81 % de la population, et plus de 5,2 millions en ont reçues deux, soit 72 %, a-t-il annoncé. -VNA