Vientiane, 7 septembre (VNA) - Le ministère de l'Éducation et des Sports du Laos a conseillé aux administrateurs scolaires, aux enseignants et aux élèves de continuer à suivre les mesures de contrôle des virus pour empêcher la propagation du COVID-19, alors que la nouvelle année scolaire 2022-2023 a commencé.



Au début de cette année, le ministère a autorisé toutes les écoles et établissements d'enseignement à dispenser des cours en présentiel. Cependant, le personnel de tous les établissements d'enseignement doit être sur ses gardes contre une résurgence de la COVID-19.

Une élève rentre chez elle après l'école à Vientiane, au Laos, le 2 juin 2020. Photo : Xinhua/VNA

Tout membre du personnel ou étudiant qui développe des symptômes de COVID-19 doit rester en dehors de l'école, consulter un médecin et étudier ou travailler à domicile en ligne.Si plusieurs cas de COVID-19 sont confirmés, le conseil d'administration de l'école et le groupe de travail anti-COVID-19 procéderont à une évaluation des risques et décideront si les cours doivent continuer ou être suspendus.Le groupe de travail anti-COVID-19 du ministère a conseillé aux administrateurs de l'éducation et du sport de continuer à encourager les enseignants et les élèves à se faire vacciner complètement contre le virus afin de se protéger et de renforcer les niveaux d'immunité de la population dans son ensemble.Il a également conseillé aux centres sportifs intérieurs et extérieurs de Vientiane et des provinces d'appliquer strictement les mesures de prévention du COVID-19.Le personnel et les clients doivent être entièrement vaccinés, faire contrôler leur température, maintenir une distance d'au moins un mètre, porter un masque facial et se laver les mains avec du savon ou un désinfectant.- VNA