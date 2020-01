La cérémonie de remise le 9 janvier à Hanoï. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Douze collectivités et 52 responsables de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne se sont vus décerner l’Ordre de liberté et l’Ordre de l’amitié du Laos.

La cérémonie de remise a été organisée le 9 janvier à Hanoï en présence de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan et son homologue laotien Pany Yathotou.

La présidente de l’Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou, a remercié l'AN,, les dirigeants de l'AN et les Conseils populaires au niveau provincial du Vietnam pour leurs aides effiaces au Laos, estimant que les résultats de la coopération bilatérale déjà obtenus constitueraient une base solide pour les deux assemblées nationales à renforcer leurs liens.

Elle a exprimé son plaisir en attribuant les distinctions à des collectivités et responsables de l’AN vietnamienne en reconnaissance de leurs contributions significatives à la promotion de l'amitié et de la coopération entre les deux organes législatifs.

La présidente de l’AN vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré que ces récompenses témoignaient l’amitié grandiose, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples vietnamiens et laotiens. -VNA