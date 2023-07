Vientiane, 14 juillet (VNA) – Le Laos a récemment connu une forte augmentation du nombre de cas de dengue, principalement en raison de mesures préventives inefficaces, selon le ministère lao de la Santé.



Le ministère a indiqué que 10.000 cas de dengue avaient été signalés au 11 juillet, dont six décès, soit 2.000 cas de plus que le chiffre qu'il avait annoncé le 2 juillet à 7.474 cas.



Les autorités locales ont déclaré que la dengue se propage rapidement dans des endroits où les conditions de vie sont insalubres et propices à la croissance des moustiques. Le Laos est actuellement en saison des pluies, ce qui crée des conditions encore plus favorables à la croissance des moustiques, a-t-il déclaré.



Les autorités sanitaires du secteur de la santé du Laos sont préoccupées par la tendance à la hausse des cas de dengue cette année, qui présente des défis pour contenir la propagation du virus et contrôler la maladie. Des experts médicaux laotiens se sont réunis tous les lundis pour faire le point sur l'évolution de la maladie et discuter des interventions possibles pour réduire le nombre de cas.



Il a guidé les habitants pour qu'ils appliquent des mesures préventives, notamment en tuant les moustiques et en nettoyant l'environnement, tout en recherchant une assistance médicale lorsqu'ils ressentent des symptômes de la dengue.



La dengue est une maladie présente toute l'année au Laos, et atteint son apogée à la saison des pluies de mai à septembre. En 2013, le pays d'Asie du Sud-Est a connu un nombre record de plus de 44 000 cas de dengue, dont 95 décès.- VNA

