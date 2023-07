La toile d'araignée récréative à Nam Kat Yorla Pa dans la province d'Oudomxay est une grande attraction touristique. Photo : Vientiane Times/ANN

Vientiane, 10 juillet (VNA) - Le gouvernement lao espère attirer au moins 4,6 millions de touristes qui généreront un revenu de 712 millions de dollars au cours de l'année Visit Laos 2024.Il est prévu que plus de la moitié de ce nombre seront des ressortissants étrangers, dépensant plus de 400 millions de dollars, a déclaré le ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Suanesavanh Vignaket.Pour atteindre cet objectif, le gouvernement fera la promotion des festivals les plus colorés du pays pour attirer les visiteurs, tels que le festival That Luang à Vientiane, les célébrations du Nouvel An lao et les célébrations dans la province de Luang Prabang pour marquer la fin du carême bouddhiste.En outre, le festival Sikhottabong Stupa dans la province de Khammuan, le festival Ing Hang Stupa dans la province de Savannakhet, le festival du temple Vat Phou dans la province de Champassak et le festival City Pillar et les grottes dans la province de Huaphan feront l'objet d'une large publicité.La promotion touristique de l’année Visit Laos 2024 vise à attirer davantage de touristes étrangers au Laos, à créer des emplois pour les personnes à travers le pays et à augmenter les revenus en devises étrangères.- VNA