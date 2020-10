Berlin, 29 octobre (VNA) - Un atelier en ligne sur les opportunités offertes par l'Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) pour les entreprises industrielles de la Bavière en Allemagne a été organisé le 28 octobre par l’Association de l'Économie bavaroise et l’Association des industries métallurgiques et électriques de Bavière (Bayme VBM).

Photo d'illustration : VNA

S'adressant à l'événement, Sam Pieters, responsable des affaires commerciales du Bureau de la Commission européenne en Allemagne , a informé les participants des avantages de l'EVFTA pour les entreprises, y compris les préférences tarifaires et les dispositions qui facilitent l'entrée des entreprises européennes sur le marché vietnamien.Pendant ce temps, le Dr Frauke Schmitz-Bauerdick, directrice nationale du commerce et de l'investissement en Allemagne (GTAI) au Vietnam, a parlé des effets de la pandémie de COVID-19 sur l'économie vietnamienne.Les moteurs de la croissance au Vietnam seront les investissements publics dans les infrastructures et l'énergie, la consommation privée intérieure et la diversification de la chaîne d'approvisionnement, a-t-elle déclaré.Günter Veit, directeur exécutif de VEIT - une entreprise du land de Bavière qui opère avec succès au Vietnam depuis 1994, a partagé l’expérience de son entreprise au Vietnam et comment chercher des partenaires commerciaux dans ce pays d’Asie du Sud-Est.Les participants ont tous convenu que l'EVFTA avait des effets positifs sur les entreprises en Europe, en Allemagne, dans le land de Bavière et au Vietnam.Le PDG de VBW, Bertram Brossardt, a déclaré que le Vietnam était devenu une destination d'investissement de plus en plus attrayante pour les entreprises de la Bavière, même si le pays n'est pas actuellement le partenaire le plus important de la Bavière L’EVFTA ouvrira de nouvelles opportunités d’accès au marché pour les entreprises des deux côtés, a-t-il souligné, ajoutant qu’avec cet accord, les entreprises de la Bavière auront l’opportunité de chercher une meilleure position sur un marché en développement comme le Vietnam.Selon les statistiques de VBW, le Vietnam - un marché en développement dynamique - se classe actuellement au 39e rang des partenaires commerciaux les plus importants du land de Bavière, avec un chiffre d'affaires en 2019 dépassant 1,57 milliard d'euros (1,84 milliard de dollars). La Bavière a exporté vers le Vietnam des marchandises d'une valeur de plus de 430 millions d'euros, principalement des machines, du matériel informatique, de l'électronique et de l'optique, tandis qu'il a dépensé 1,14 milliard d'euros pour importer des produits vietnamiens, principalement du cuir et des produits textiles.-VNA