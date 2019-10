Hanoi (VNA) – Le rugbyman français d’origine vietnamien François Trinh Duc s’est rendu au Vietnam du 1e au 6 octobre pour promouvoir ce sport et explorer ses racines.

François Trinh Duc joue au rugby avec des enfants dans l’ambassade de France au Vietnam. Photo : thoidai.com.vn.

Venu à l’invitation de l’ambassade de France au Vietnam, François Trinh Duc s’est d’abord rendu à Hô Chi Minh-Ville (Sud), où il s’est rendu le 1e octobre au club de rugby de Saigon.Il a rencontré la communauté française et a regardé le match opposant la France et les États-Unis lors de la Coupe du monde de rugby le 2 octobre.Le lendemain, il s’est rendu à Hanoi pour rencontrer des élèves de l’École internationale française de Hanoi avant de se rendre dans la province de Hoà Binh (Nord) pour échanger avec l’équipe locale de rugby junior.Je veux encourager les enfants à aller plus en plein air et à faire plus de sport pour rester en bonne santé. Bien que le football soit le sport le plus populaire au monde et même au Vietnam, le rugby a aussi son charme, comme la forme ovale de sa balle, a partagé François Trinh DucLe 6 octobre, dernier jour de son voyage, François Trinh Duc s’est de nouveau rendu à l’École internationale française de Hanoi et a commenté en français le match opposant la France à Tonga.Il a déclaré que son grand-père vivait dans un endroit situé à 30 kilomètres de Hanoi et qu’il essayait de retrouver sa famille pour comprendre ses racines.Né à Montpellier dans le Sud de la France en 1986, il doit ses origines vietnamiennes à son grand-père, qui s’installa en France dans les années 1950.Passionné de rugby depuis son enfance, il a progressé rapidement. Il a été sélectionné dans l’équipe nationale des moins de 19 ans en 2008. Trois ans plus tard, il participait à la Coupe du monde au cours de laquelle la France finissait deuxième, derrière la Nouvelle-Zélande. Il joue actuellement au Racing 92, dans la première division française de rugby, le Top 14. – NDEL/VNA