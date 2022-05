Rome, 5 mai (VNA) - Les produits agricoles vietnamiens sont exposés au salon professionnel des fruits et légumes Macfrut 2022 qui se tient du 4 au 6 mai dans la ville de Rimini, en Italie.

Lors du salon. Photo : VNA



Le pavillon vietnamien appelé "Le jardin fruitier du Vietnam " expose des produits transformés à base de fruits, du thé, du café, des épices et autres, qui ont attiré l'attention de nombreuses entreprises non seulement italiennes mais aussi européennes.



C'est la deuxième fois que le Vietnam assiste au salon.



S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a déclaré que l'Italie est l'un des principaux importateurs de produits agricoles du Vietnam, ce qui représente un grand potentiel de croissance.



L'ambassade du Vietnam a aidé les exportateurs vietnamiens à tirer le meilleur parti de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) afin de stimuler les ventes de produits agricoles, en particulier de fruits et légumes, à l'Italie et à d'autres pays de l'UE, a-t-il déclaré.



Il a noté que le Macfrut offre aux entreprises vietnamiennes l'occasion d'obtenir des mises à jour sur la demande et l'offre du marché, d'accéder aux nouvelles technologies en Italie, d'explorer les moyens de respecter les normes élevées de l'UE en matière d'importation et de prendre pied dans la chaîne d'approvisionnement et de valeur mondiale.



L'exposition de produits agricoles vietnamiens à Macfrut 2022 peut permettre l'expansion de la coopération et des échanges entre les deux pays et stimuler les activités d'investissement bilatérales, a déclaré le directeur général de l'Agence italienne de promotion du commerce (ICE), Roberto Luongo, à l'Agence vietnamienne d’Information. Le commerce bilatéral s'élevait à environ 4,5 milliards d'euros (4,75 milliards de dollars) par an, a-t-il noté.

Il a révélé que l'ICE souhaitait promouvoir l'image de l'Italie au Vietnam et aider les entreprises des deux côtés à obtenir davantage d'opportunités commerciales.



L’ICE soutiendra un groupe de travail du gouvernement italien, accompagné d'entreprises, pour visiter le Vietnam à la fin de cette année, a-t-il ajouté.



Macfrut est le deuxième plus grand salon annuel des fruits et légumes en Europe. L'événement de cette année comprend quelque 800 pavillons et devrait accueillir environ 32.500 visiteurs.



L'Europe a importé chaque année près de 3,5 milliards de dollars de produits agricoles du Vietnam.- VNA