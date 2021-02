Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long s'exprime lors d'une réunion tenue le 24 février à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Japonais, qui a été testé positif au SARS-CoV-2 après sa mort dans un hôtel de Hanoï, porte la variante CAL.20C. Il s’agit de la cinquième variante de COVID-19 trouvée au Vietnam jusqu'à présent.

Lors d’une réunion tenue le 24 février entre la permanence du gouvernement et le Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a annoncé que le patient japonais avait été infecté par la variante CAL.20C dont le taux d'infection n'était pas élevé, mais la gravité n'était pas claire. Cette variante est apparue en République de Corée, au Sri Lanka, en Inde, à Taïwan, mais pas au Japon.

Le spécialiste japonais de 54 ans de la SARL Mitsui Vietnam était arrivé au Vietnam le 17 janvier. Il avait été mis en quarantaine du 17 au 31 janvier à Ho Chi Minh-Ville et avait été testé négatif au virus deux fois. Le 1er février, il s’était rendu à Hanoï et avait logé dans un hôtel dans l’arrondissement de Tay Ho. Il avait été ensuite trouvé mort dans sa chambre d’hôtel le 13 février et testé positif au SARS-CoV-2.

28 échantillons de Hai Duong et huit échantillons de Quang Ninh portent toute la variante du SARS-CoV-2 trouvée au Royaume-Uni. Un échantillon de Hai Duong contient la variante trouvée en Afrique du Sud, a fait savoir le ministre Nguyen Thanh Long.

Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a également estimé que l’épidémie de COVID-19 était sous contrôle dans tout le pays. En effet, jusqu’à 24 février à 6h00, le Vietnam a enregistré 2 403 cas dont 1 760 ont été déclarés guéris. Parmi les patients en cours de traitement, il y a 2 cas graves.

Toujours selon lui, à ce jour, 10 localités touchées par cette troisième vague d’épidémie sont passées plusieurs jours sans nouveau cas dont la capitale de Hanoï (9 jours) et Ho Chi Minh-Ville (12 jours). –VNA