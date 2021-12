Le général de division Phung Si Tan, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, reçoit la délégation japon aise, le 29 décembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de division Phung Si Tan, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a reçu le 29 décembre à Hanoï une délégation du ministère japonais de la Défense, en visite de travail au Vietnam pour soutenir le pays dans la mise en place d’une équipe du génie au service des opérations de maintien de paix des Nations Unies à Abyei.

Le général Phung Si Tan a apprécié les résultats des séances de travail entre la délégation japonaise, le Département de maintien de la paix du Vietnam et d’autres organes, unités concernés.

Lors de ces séances de travail, les deux parties ont discuté des méthodes et ordres de classement et d'emballage des équipements de l’équipe du génie du Vietnam. Elles ont également évalué le volume et les normes du travail de classement et d'emballage des équipements et ont échangé leurs expériences pour améliorer les compétences de l’équipe du génie du Vietnam. -VNA