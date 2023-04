Jakarta, 19 avril (VNA) - Tokyo s'est engagé à investir 50 millions de dollars dans la construction du Centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED), a déclaré l'ambassadeur du Japon auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Kiya Masahiko.



Dans une interview accordée à l'agence de presse nationale indonésienne Antara, Kiya Masahiko a déclaré que la santé publique faisait partie des priorités du Japon dans le renforcement de la coopération avec le bloc.



Le diplomate a souligné que l'accent est mis sur la gestion des risques qui peuvent survenir dans tous les domaines, y compris la santé publique. Bien que la situation du COVID-19 se soit améliorée, la pandémie peut encore se produire et les pays doivent être bien préparés, a-t-il ajouté.



Selon l'ambassadeur, 2023 marque le 50e anniversaire de l'amitié et de la coopération entre le Japon et l'ASEAN, avec un sommet commémoratif prévu en décembre à Tokyo.



Le Japon espère que l'ACPHEED sera bientôt mis en service, a-t-il déclaré.



Le 12 novembre 2020, les dirigeants de l'ASEAN ont annoncé la création de l'ACPHEED lors de leur 37e sommet. Le centre devrait renforcer les capacités régionales du bloc pour se préparer, prévenir, détecter et répondre aux urgences de santé publique et aux maladies émergentes.- VNA

