Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Nguyên Phu Trong (à droite), et le Premier ministre japonais Suga Yoshihide. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyên Phu Trong, a reçu lundi 19 octobre le Premier ministre japonais Suga Yoshihide, en visite officielle au Vietnam.

Le leader vietnamien a déclaré que son pays contrôlait bien la pandémie de COVID-19 et poursuivait activement les préparatifs du 13e Congrès national du PCV.

Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire stratégique de premier rang et à long terme avec une grande confiance.

Le dirigeant vietnamien a déclaré apprécier la position du Japon sur la Mer Orientale, y compris le règlement des différends par la voie pacifique, sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il a également déclaré tenir en haute estime la décision du Premier ministre Suga Yoshihide de choisir le Vietnam comme la première étape de son premier voyage à l’étranger depuis sa prise de fonction. Selon lui, cela témoigne de l’attention particulière que le Japon accorde au Vietnam et aux relations bilatérales.

Nguyen Phu Trong a exprimé sa satisfaction devant les avancées des relations bilatérales avec une grande confiance politique dans tous les domaines. Il a constaté que les deux pays avaient montré l'esprit d'un large partenariat stratégique et étaient de bons amis en se soutenant dans le combat contre le coronavirus.

Le Premier ministre Suga Yoshihide s’est déclaré impressionné par les progrès du Vietnam et son succès face à la pandémie de COVID-19.

Il a affirmé que le Japon tenait en haute estime la position du Vietnam dans la région et soutenait toujours son développement. Il a déclaré que le nouveau gouvernement japonais développerait le partenariat stratégique bilatéral.

Le Premier ministre japonais a par ailleurs déclaré apprécier les activités efficaces et responsables du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021, et président de l'ASEAN en 2020.

Il a affirmé que le Japon continuerait de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam dans les forums régionaux et internationaux, avant d’exprimer son soutien à la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale.

Les deux dirigeants se sont déclarés convainçus que les relations entre les deux Partis au pouvoir des deux pays continueraient de se développer sur la base de leur mémorandum de coopération, créant une bonne base politique pour le développement des relations bilatérales dans d'autres domaines.

Le Premier ministre Suga Yoshihide a souhaité un grand succès au prochain Congrès national du PCV. -VNA