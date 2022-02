Hanoï, 10 février (VNA) - Le Japon et les Philippines prévoient de tenir leurs premiers pourparlers ministériels sur la sécurité en ligne plus tard ce mois-ci, dans le but de renforcer la coopération en matière de sécurité régionale, en particulier les questions maritimes.

Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi. Photo : Reuters/VNA

Kyodo News du Japon a rapporté que les Philippines seraient le neuvième pays avec lequel le Japon a tenu des pourparlers dits deux plus deux, qui impliquent les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays, et seulement le deuxième pays d'Asie du Sud-Est à le faire.

Le lancement de ces entretiens est conforme à un accord conclu en novembre dernier entre le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président philippin Rodrigo Duterte.

Le Japon sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre de la Défense Nobuo Kishi et les Philippines par le secrétaire aux Affaires étrangères Teodoro Locsin et le secrétaire à la Défense Delfin Lorenzana. Les ministres devraient également affirmer l'importance de résoudre pacifiquement les différends conformément au droit international, selon les sources.

Le Japon a également formé un cadre deux plus deux avec l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Inde, la Russie et les États-Unis. Une source gouvernementale japonaise a décrit les Philippines comme un "point stratégique pour la sécurité", compte tenu de sa situation géographique.- VNA