Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide et l'ancien secrétaire général du Parti démocrate libéral du Japon et président de l'Union des députés d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Le Japon est un partenaire stratégique important de premier rang du Vietnam.

C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh en rencontrant mardi matin 23 novembre l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide et l'ancien secrétaire général du Parti libéral-démocrate du Japon (LDP) et président de l'Union des députés d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro, durant sa visite officielle au Japon.

Pham Minh Chinh a également apprécié leurs contributions actives et efficaces au renforcement du partenariat stratégique profond entre les deux pays en tous domaines, à la stimulation de la coopération économique, commerciale et d'investissement, ainsi que des échanges entre les peuples.

Il a demandé à l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide et à l'ancien secrétaire général du Parti démocrate libéral du Japon Nikai Toshihiro de contribuer activement au renforcement de la coopération entre les organes législatifs et des échanges entre les députés, les jeunes dirigeants des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e de gauche à droite) rencontre l'ancien Premier ministre japonais Suga Yoshihide (2e de droite à gauche) et l'ancien secrétaire général du Parti démocrate libéral du Japon et président de l'Union des députés d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro (3e de droite à gauche). Photo: VNA

Pour sa part, Nikai Toshihiro a affirmé que l'Union des députés d'amitié Japon-Vietnam contribuerait activement et efficacement à la consolidation et au renforcement des relations Vietnam-Japon, afin de resserrer l'amitié, la compréhension mutuelle entre les deux peuples et d'ouvrir de nouvelles opportunités de coopération dans plusieurs domaines entre les deux parties.

A cette occasion, Pham Minh Chinh et et d'autres délégués ont assisté à une cérémonie pour annoncer l'exportation de la mandarine vers le marché vietnamien. La partie japonaise envisage d'accélérer le processus d'octroi de licences aux importations de longanes vietnamiennes en 2022. -VNA