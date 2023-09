Fournir les premiers soins aux forces du génie blessées. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Japon et les représentants des États membres de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN Plus (ADMM ) ont apprécié les préparatifs du Vietnam pour accueillir le Programme d'évaluation des compétences des futurs soldats de la paix de l'ONU (CEPPP), ainsi que les résultats de la réunion, selon Matsuzawa Tomoko, directrice de la coopération en matière de défense dans la région Indo-Pacifique du ministère japonais de la Défense.

Mme Masuzawa Tomoko a déclaré qu'en tant que coprésident de l'événement, le Japon reconnaissait particulièrement les efforts du ministère vietnamien de la Défense et du Département de maintien de la paix du Vietnam.

Le CEPPP a eu lieu du 13 au 21 septembre avec la participation de près de 300 experts, stagiaires et observateurs des pays membres de l'ADMM . C'était une activité dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM ).



Le responsable japonais a déclaré que le Vietnam et le Japon, co-organisateur de l'événement, avaient travaillé en étroite collaboration au cours des deux dernières années pour préparer le CEPPP afin de garantir que tous les membres participants bénéficieraient du programme. Elle a affirmé que le CEPPP avait atteint l'objectif fixé de promouvoir la coopération entre les pays participants.

Un responsable vietnamien est sur place pour évaluer la capacité des soldats de maintien de la paix des Nations Unies. Photo : VNA



Elle a particulièrement souligné les contributions des femmes officiers militaires, affirmant qu'elles avaient considérablement contribué à élever la connaissance sur les questions sexistes et encouragé la participation des femmes officiers à la mise en œuvre des missions de maintien de la paix de l'ONU.

Elle a également exprimé son espoir que le Vietnam et le Japon coopéreront davantage dans les activités de maintien de la paix dans les années à venir et que les États membres participants de l'ADMM optimiseront les expériences et les connaissances acquises lors du CEPPP 2033 pour contribuer à la paix et à la sécurité mondiales.-VNA