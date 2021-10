Le ministre japonais des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu (gauche) prend la parole lors de la réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Japon. Photo : VNA

Tokyo (VNA)- Le Japon apprécie des Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (ASEAN-Outlook on the Indo-PacificAOIP), qui défendent des valeurs telles que l'ouverture, la transparence, l'inclusivité et le respect de droit.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) tenu en ligne dans la soirée du 27 octobre.

Le Premier ministre japonais a réaffirmé son soutien total à l'AOIP. Il a déclaré que le Japon et l'ASEAN entretenaient une coopération spécifique sur la base de la Déclaration commune ASEAN-Japon sur la coopération AOIP.

D'autre part, le chef du gouvernement japonais s'oppose résolument aux violations de la souveraineté du Japon en Mer de Chine orientale et aux violations du principe de respect de droit en Mer Orientale, ainsi qu'à d'autres actions augmentant la tension. Il a également souligné que le Code de conduite en Mer Orientale (COC) doit être conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) et doit respecter les droits et intérêts légitimes de toutes les parties.

Concernant l'épidémie de COVID-19, le Premier ministre Kishida a exprimé son intention de continuer à renforcer la coopération en vue d'assurer un accès juste et égal à des vaccins et d'établir un système de santé solide et inclusif à travers des activités d'assistance telles que la fourniture de vaccins aux pays de l'ASEAN, l'assistance à la création du Centre de l'ASEAN pour la réponse aux urgences de santé publique et aux maladies émergentes (ACPHEED). -VNA