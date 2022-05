Kuala Lumpur, 30 mai (VNA) - Un sommet spécial ASEAN-Japon se tiendrait en 2023 pour discuter en profondeur des questions régionales et internationales, a déclaré le Premier ministre malaisien Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida (au centre) assiste au sommet ASEAN-Japon dans un format en ligne, le 27 octobre 2021. Photo : AFP/VNA

Le Premier ministre a déclaré avoir suggéré l'événement à son homologue japonais Fumio Kishida lors de leur rencontre le 27 mai à Tokyo, selon l'agence de presse Bernama.Il a dit que le Japon devrait s'engager non seulement avec la Malaisie mais avec l'ASEAN et Fumio Kishida ont accepté de tenir le sommet l'année prochaine.Le Premier ministre malaisien Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob a déclaré qu'il avait également dit à son homologue japonais Fumio Kishida que la Malaisie ne transigerait sur aucune forme de menace à sa souveraineté en Mer Orientale.Dans le traitement de la question complexe des eaux et impliquant des relations interétatiques, tous les pays concernés doivent rester attachés au maintien de la liberté de navigation, a-t-il déclaré. - VNA