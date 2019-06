Le nouveau président du comité exécutif de l’Association d’amitié Vietnam-République tchèque, Do Thang Hai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le IVe Congrès national de l’Association d’amitié Vietnam-République tchèque a eu lieu le 23 juin à Hanoï.

Les participants ont élu un nouveau comité exécutif pour le mandat 2019-2024 composé de 59 membres, avec comme président Do Thang Hai, vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Les délégués se sont mis d’accord sur les orientations et tâches de l’association durant le mandat 2019-2024. Concrètement, l’association maintiendra et organisera des activités traditionnelles d’amitié et coordonnera avec l’ambassade tchèque au Vietnam pour accueillir des délégations de haut niveau et des représentants commerciaux au Vietnam. Elle continuera à servir de passerelle entre les entreprises des deux pays et à contribuer à la collaboration bilatérale dans le domaine de l’éducation.

La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Phuong Nga, a félicité l’association pour le succès du congrès, souhaitant qu’elle obtienne de nouvelles réalisations, contribuant ainsi à renforcer l’amitié entre les peuples des deux pays.

Elle a exprimé l'espoir que l'association rechercherait de nouveaux partenaires, qu'il s'agisse d'établissements de formation, d'instituts de recherche, d'universités et d'entreprises… en République tchèque, tout en développant les activités de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la culture, de l'éducation, des sciences et de l'environnement.

L'ambassadeur tchèque au Vietnam, Vitezslav Grepl, s'est engagé à maintenir une étroite coordination avec l'association dans les échanges entre les peuples.-VNA