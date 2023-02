Photo : VOV

Hô Chi Minh-ville (VNA) - Le Vietnam et Hô Chi Minh-ville en particulier constituent un marché prometteur pour le tourisme du Hainan, ont déclaré les représentants du secteur touristique du Hainan (Chine), lors d’un programme de promotion touristique organisé ce mardi à Hô Chi Minh-ville.

Après avoir fermé ses frontières pendant trois ans, le 6 février dernier, la Chine a ouvert ses frontières aux touristes étrangers. C’est l’occasion de dynamiser la coopération touristique entre la Chine, le Hainan et le Vietnam, a indiqué Lin Feng-jun, du département du Tourisme, de la Culture, de la Radio-télévision et des Sports du Hainan. Le Hainan propose cinq produits de qualité: le tourisme maritime, le tourisme médical, le tourisme culturel, le tourisme d’achats et le tourisme sportif, a-t-il précisé.

«Le Vietnam est un pays très peuplé et beaucoup de Vietnamiens s’intéressent à la Chine. Les Vietnamiens et les Saïgonnais en particulier dépensent beaucoup pendant leur voyage et c’est la raison pour laquelle, ils sont notre public cible», a-t-il dit.

Le Vietnam est accessible par voie aérienne, avec des vols directs à destination de Hanoï, Quang Ninh, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville, mais aussi par voie maritime reliant le Hainan et Halong (Quang Ninh). À partir du deuxième trimestre, les autorités du Hainan comptent rouvrir complètement les vols internationaux au départ et à destination du Vietnam et exempter de visa les touristes vietnamiens.-VOV/VNA