Hanoï, 5 février (VNA)- La société vietnamienne Viglacera a développé 11 zones industrielles au Vietnam et une zone économique à Cuba (ViMariel), attirant près de 15 milliards de dollars d'investissements directs étrangers de la part de 300 entreprises nationales et étrangères.

Zone industrielle de Yên Phong de Viglacera. Photo : VNA

Le secteur immobilier a contribué de manière significative au résultat commercial de Viglacera en 2021 avec un bénéfice avant impôts qui a atteint 44,9 millions de dollars, 22% de plus que le plan établi et une augmentation de 14,17 millions de dollars par rapport à 2020.La superficie totale à louer des infrastructures des zones industrielles pour toute l'année 2021 était d'environ 166 hectares. Viglacera investit également dans la construction d'écosystèmes de services, notamment des logements pour les travailleurs, entre autres, dans des zones industrielles dans de nombreux projets clés.En 2022, la société a déclaré qu'elle continuerait à développer l'infrastructure des zones industrielles et des services, du traitement des eaux usées et de l’approvisionnement en eau potable et des services d'approvisionnement en électricité, de la location d'entrepôts conformes aux normes et à la compétitivité avec les investisseurs nationaux et étrangers dans le parc industriel.En outre, Viglacera investira dans le développement de projets de logements sociaux et commerciaux et d'immobilier touristique ; et l'amélioration de la qualité du service et des bénéfices des projets d'investissement.- VNA